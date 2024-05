Toţi utilizatorii ChatGPT au acces la boţi personalizaţi Asa cum anunta la inceputul lunii mai, OpenAI a deschis accesul la botii personalizati disponibili intr-un magazin special dedicat, care, acum, pot fi folositi de toti utilizatorii, indiferent daca platesc sau nu un abonament lunar. In schimb, utilizatorii care nu platesc nu pot sa creeze boti personalizati, aceasta caracteristica ramanand rezervata abonatilor. In plus, abonatii beneficiaza de limite mai ridicate pentru mesaje. Utilizatorii care nu platesc, sunt trecuti automat la GPT-3.5 cand depasesc limita de folosire in cazul GPT-4o. Botii personalizati sunt creati pentru a realiza sarcini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

