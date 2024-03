Google a anunţat conferinţa I/O din 2024 Chiar daca a pornit ca un eveniment dedicat dezvoltatorilor si menit sa le ofere acestora posibilitatea de a se pregati din timp pentru viitoarele schimbari, I/O este locul in care Google prezinta numeroase noutati legate de propriile produse. Cu siguranta, Google va anunta noutatile pe care le pregateste pentru viitoarea versiune de Android si aplicatiile care fac parte din aceasta. Nu vor lipsi nici noutatile hardware, legate in special de smartphone-urile dezvoltate de companie. Este posibil ca in cadrul acestui eveniment Google sa lanseze smartphone-ul Pixel 8A. Insa, un accent deosebit va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

