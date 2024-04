A fost lansată prima versiune publică de Android 15 Prima versiune beta publica de Android 15 nu aduce noutati vizibile notabile, majoritatea lucrului fiind facut de inginerii companiei „sub capota”. La nivel de interfata grafica, aplicatiile de Android se vor scala de la o margine la cealalta a ecranului si vor fi vizibile inclusiv in spatele barelor transparente de sistem. Aceeasi versiune adauga suport la nivelul sistemului de operare pentru arhivarea si dezarhivarea aplicatiilor, o functionalitate ce va putea fi folosita de magazinele terte de aplicatii. Intr-o postare pe blogul oficial, inginerii companiei spun ca aceasta versiune mai aduce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

