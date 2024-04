Stiri pe aceeasi tema

- Prima versiune beta publica de Android 15 nu aduce noutati vizibile notabile, majoritatea lucrului fiind facut de inginerii companiei „sub capota”. La nivel de interfata grafica, aplicatiile de Android se vor scala de la o margine la cealalta a ecranului si vor fi vizibile inclusiv in spatele barelor…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua initiativa pentru platforma sociala Threads, care incepe acum sa le afiseze celor interesati rezultate de la meciurile din NBA. Noua functionalitate va putea fi folosita la fel ca cea similara din Google, pe baza de cautare – scorul la un meci care este in plina disputare…

- Circle to Search este una dintre funcțiile cu care Samsung lauda cel mai des seria Galaxy S24, dar deja de vreo luna, aceasta capabilitate a fost lansata și pe cele mai recente modele Pixel, cele din seria 8, iar acum și modelele din 2022, Pixel 7 și 7 Pro, primesc acces la aceasta capabilitate. Practic,…

- Proiectul de reguli propus de Comisia Europeana in aprilie anul trecut urmareste sa puna capat litigiilor costisitoare si indelungate privind brevetele utilizate in tehnologiile pentru echipamente de telecomunicatii, telefoane mobile, computere, masini conectate si dispozitive inteligente. Parlamentul…

- YouTube a facut o manevra de 180 de grade intr-un timp scurt. Compania anunta ca o aplicatie de Vision Pro se afla pe lista sa de proiecte, fara sa ofere o estimare de timp in acest sens. Mai mult, YouTube spune ca, pana va lansa viitoarea aplicatie, va repara si problema filmarilor panoramice. YouTube…

- ”In ultima perioada, pe mai multe platforme si retele de socializare, au aparut postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea si vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul sa faca investitii financiare…