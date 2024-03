Android dobândeşte suport pentru conectivitatea prin satelit Google a lansat a doua versiune Developer Preview pentru Android 15, iar aceasta le face cunostinta dezvoltatorilor cu mai multe noutati care vor introduse anul acesta. Cea mai notabila noutate este suportul pentru conectivitatea prin satelit. Pentru ca este introdusa la nivelul sistemului de operare, de aceasta vor putea beneficia toate aplicatiile care ar putea-o folosi. Astfel, au fost introduse elemente grafice menite sa ofere o experienta consistenta la nivelul intregului sistem de operare. Acelasi principiu a fost urmat si la nivel tehnic. De exemplu, aplicatiile de comunicare vor depista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

