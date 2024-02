Elon Musk vrea să lanseze un serviciu de e-mail In ultima saptamana, pe X, retea sociala detinuta acum de Elon Musk, s-a propagat o informatie falsa conform careia Google ar vrea sa inchida Gmail. Informatia a fost preluata si repostata de atat de multi utilizatori, incat Google s-a vazut obligat sa publice o negare. Discutand pe marginea subiectului, unul dintre urmaritorii lui Elon Musk l-a intrebat pe acesta daca nu cumva are de gand sa lanseze un rival pentru Gmail. Raspunsul lui Musk a fost scurt: „It’s coming” (Va veni). Celebrul antreprenor nu a oferit alte informatii, astfel ca nu se stie exact sub ce forma si cu ce facilitati va fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asia Expres se intoarce pe micile ecrane dupa doi ani in care reality show-ul s-a filmat in America Latina. Noua perechi au semnat cu Antena 1 și au plecat deja in Thailanda, de unde se va da startul unui nou sezon ce se anunța plin de provocari. Printre concurenți se numara Mihai Gainușa, Anca Țurcașiu,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunta o tentativa de frauda financiara tip deepfake dupa ce au aparut videoclipuri ce folosesc fraudulos imaginea si vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul sa faca investitii financiare pe o platforma inexistenta. ”In ultima perioada, pe mai multe platforme…

- ”In ultima perioada, pe mai multe platforme si retele de socializare, au aparut postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea si vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul sa faca investitii financiare…

- PNL a platit anul trecut 45,9 milioane de lei (9 milioane de euro) catre trei agenții de publicitate pentru apariția unor articole favorabile pe diferite site-uri. O singura agenție a incasat aproape 41 de milioane de lei. Membrii conducerii PNL, cu excepția lui Nicolae Ciuca și Lucian Bode, nu știu…

- Vlad Pascu a depus o cerere de mediere, printr-un mediator din București, catre familiile victimelor accidentului rutier pe care l-a provocat la 19 august 2023 la 2 Mai. Informația a fost facuta publica de catre avocatul Adrian Cuculiș, aparatorul familiei Robertei Dragomir. In cursul ședinței de mediere,…

- In cursul rundelor de consultari și negocieri pe care CNAS le-a avut joi, 18 ianuarie 2024, cu partenerii din domeniul medical stabiliți de legislația in vigoare pe tema modificarii Contractului-cadru [1] și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia [2] , parțile au convenit ca pentru semestrul…

- Numirea Ancai Dragu ca președinte a Bancii Naționale a Moldovei a facut ceva valva, atat in Moldova, cat și in Romania și la FMI. Informația ca Dragu a devenit cetațean al Republicii Moldova inca din vara i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva jocurile erau facute cu luni bune in urma. O alta…

- Cum sa rezumam cele mai importante stiri ale anului trecut? Raspunsul evident in 2023 este sa folosesti Inteligenta Artificiala (AI). In acest spirit, jurnalistii Reuters au cerut ChatGPT de la OpenAI si Bard de la Google - doua dintre cele mai populare instrumente de inteligenta artificiala generativa…