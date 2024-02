E scandal la Google. ”Greşelile sunt inacceptabile” CEO-ul Google, Sundar Pichai, a abordat greselile companiei in materie de inteligenta artificiala, care au determinat compania sa-si retraga offline functia de generare de imagini Gemini, pentru teste suplimentare, afirmand, intr-o nota de marti seara, ca acestea sunt ”inacceptabile”, transmite CNBC. Pichai a numit inexactitatile ca fiind ”problematice” si a spus ca ”i-au ofensat pe utilizatorii nostri si au aratat partiniri”. Informatia a fost publicata pentru prima data de Semafor. Google a lansat pe piata generatorul de imagini la inceputul acestei luni, prin Gemini, principalul grup de modele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

