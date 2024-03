Unii români vor plăti de două ori, iar alții de trei ori CASS. Care este explicația O gluma care circula pe rețelele de socializare romanești suna astfel: „Pot sa va recomand un film bun cu suspans pentru seara asta, fara sa imi dau seama ce se va intampla?” Raspunsul: „Sistemul de impozitare romanesc”. Aceasta gluma este amuzanta pentru ca reflecta realitatea: sistemul de impozitare a suferit atat de multe modificari in ultimii ani incat a devenit imprevizibil, iar in 2024 au fost introduse noi taxe, in plus fața de majorarile celor existente, scrie Hotnew.ro. In ceea ce privește contribuția la asigurarile de sanatate (CASS), situația a devenit și mai complicata prin Legea creșterii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 20% din cele peste 9,7 milioane de locuinte din Romania sunt asigurate in prezent, in conditiile in care Legea privind asigurarea obligatorie a acestora nu s-a aplicat niciodata in sensul in care a fost scrisa, a afirmat, joi, directorul general al PAID, Nicoleta Radu, la un eveniment de specialitate,…

- Incepand cu luna ianuarie 2024, a avut loc o creștere a indemnizațiilor pentru invalizi, veterani și vaduve de razboi. Legea care a stabilit aceasta majorare a fost promulgata de Președintele Klaus Iohannis in luna noiembrie a anului precedent. Astfel, incepand din acest an, suma a fost marita cu aproximativ…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2023 s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde de lei, respectiv 5,68% din PIB, in scadere de la 5,76% cat a reprezentat soldul negativ al anului 2022, potrivit datelor afisate marti de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . Veniturile totale au…

- ”Executia bugetului general consolidat pe anul 2023, conform datelor operative s-a incheiat cu un deficit de 89,90 miliarde lei, respectiv 5,68% din PIB fata de deficitul de 80,77 miliarde lei, respectiv 5,76% din PIB aferent anului 2022”, arata Ministerul de Finante. Veniturile totale au insumat 521,45…

- Guvernul este decis ca sa incaseze, incepand cu veniturile aferente anuluui 2024, contribuții de asigurari sociale de sanatate la o baza impozabila de cel puțin 6 salarii minime brute garantate in plata chiar daca veniturile realizate efectiv sunt sub aceasta baza.. Aceasta prevedere a fost introdusa…

- Parlamentarii PSD au reușit sa treaca un proiect de lege care prevede ca indiferent de categoria profesionala din care fac parte, șefii instituțiilor, funcționarii publici cu statut special, magistrați, șefi de servicii secrete, președintele Romaniei, miniștrii sau alții, nu vor mai putea anonimiza…

- Parlamentarii PSD au reușit sa treaca un proiect de lege care prevede ca indiferent de categoria profesionala din care fac parte, șefii instituțiilor, funcționarii publici cu statut special, magistrați, șefi de servicii secrete, președintele Romaniei, miniștrii sau alții, nu vor mai putea anonimiza…

- Concret, școlile ar putea fi obligate sa publice pe site-urile proprii autorizatia de securitate la incendiu si autorizatia sanitara de functionare, dar și Regulamentul de ordine interioara. Parlamentarii USR care au inițiat acest proiect legislativ susțin ca in acest fel parintii vor putea sti in ce…