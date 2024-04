WhatsApp adaugă funcţii de filtrare a mesajelor WhatsApp anunta introducerea filtrelor pentru accesarea mai rapida a mesajelor, o functionalitate care seamana cu ceea ce exista de foare multi ani in Gmail. Vor exista trei filtre – All, Unread si Groups, pentru a afisa toate mesajele, doar pe cele necitite sau pe cele care provin de la grupuri de discutii. Filtrul All nu aduce nimic nou, ci va afisa mesajele ca si pana acum. Unread va avea o functionalitate limitata, deoarece, oricum, discutiile cu mesaje noi sunt afisate primele. Cel mai util este filtrul Groups, care afiseaza doar grupurile de discutii si ascunde toate celelalte discutii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

