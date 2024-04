WhatsApp lansează noi filtre pentru căutarea mesajelor WhatsApp lanseaza o serie de noi filtre de chat pentru a face mai ușoara gasirea rapida a mesajelor. Filtrele sunt lansate treptat incepand de miercuri și vor fi disponibile pentru toți utilizatorii in cateva saptamani. Cele trei filtre noi vor fi All, Unread si Groups (Toate, Necitite și Grupuri – n.r.). Filtrul „All” este selectat […] Articolul WhatsApp lanseaza noi filtre pentru cautarea mesajelor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

