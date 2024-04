WhatsApp implementează o nouă funcție care ar trebui să-ți facă viața mai ușoară WhatsApp a anunțat lansarea unei noi funcții: filtrele de chat. Aceaasta va filtra lista ta de chat-uri in funcție de diferite criterii. Exista trei astfel de filtre, și apar deasupra listei de chat-uri pentru accesul printr-o singura atingere. Acestea sunt: Toate, Necitite și Grupuri. Așadar, evident, daca accesezi „Toate”, vei vedea toate chat-urile tale, daca mergi pe „Necitite” vei vedea doar acele chat-uri in care ai mesaje necitite (un chat pe care nu l-ai mai deschis de cand au venit mesaje noi sau acelea pe care le-ai marcat ca necitite), iar daca accesezi „Grupuri” vei vedea doar chat-urile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

