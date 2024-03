Stiri pe aceeasi tema

- Nightlosers e una din acele trupe care reușește de fiecare data sa te surprinda. Dincolo de amestecul inedit de rock’n’roll, blues, elemente folcorice și alte finețuri, baieții reușesc sa surprinda asistența intotdeauna grație faptului ca sunt adeseori imprevizibili, acest fapt fiind indubitabil și…

- Delta Pe Obraz, trupa de poetry rock alternativ din Chișinau, revine in Timișoara, la Casa Tineretului, cu un concert de lansare a primului lor album, „Ritm Color”. „Albumul este despre pulsația ta interioara careia doar tu ii poți da culoare. E despre revenirea la sine prin dezvoltare și acceptare.…

- Polițiștii din Timișoara fac campanie speciala. Micuții din școli invața ca violența nu e nici pe departe ceva cool, ba chiar e arma omului slab.Astazi, 30 ianuarie 2024, cu prilejul Zilei Internationale a Nonviolenței in Scoala, cunoscuta ca si Ziua Internationala a Nonviolenței si a Pacii, polițiștii…

- Formația Vunk va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul fiind inclus in turneul național care anunța apariția celui de-al zecelea album al trupei, care poarta numele De luni pana duminica. „Incepem o calatorie noua. Caci cam asta inseamna un album nou, o calatorie prin experiențele…

- Clubul PAGO – Bastion va gazdui joi, 11 ianuarie, de la ora 18, lansarea volumului de poezii „Cuvinte Impletite” realizat de Dorina Schwartzkopf și regretatul Florian Ion Vilea, care a decedat anul trecut. M-am nascut in 26 mai 1946 in satul Hodoni din comuna Satchinez din județul Timiș. Am absolvit…

- Cargo a susținut un concert extraordinar joi seara, in centrul orașului Timișoara, la M2 Event Venue, unde publicul numeros care a luat cu asalt recitalul celei mai iubite trupe de rock din țara noastra a avut parte de o seara deosebita. Setul trupei a inceput in forța și inca de la primele acorduri…

- Formația Alternosfera va susține la Timișoara un concert care este inclus in turneul național de promovare a urmatorului material discografic al trupei. Dupa „Bonjour Madame” și „Imnuri de Razboi”, Alternosfera a lansat cel de-al treilea single, „Aritmii”, din urmatorul disc. Prestatia artistica, show-urile…

- Platforma fittech IKANOS care pune accent pe alianța minte-corp, pe construirea de obiceiuri sanatoase și ofera un suport amplu in procesul de transformare personala și atingerea obiectivelor de slabit, fara a impune restricții alimentare, lanseaza „IKANOS MIND- Manual complet de slabire și menținere”.…