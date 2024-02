WhatsApp pregăteşte lansarea suportului pentru alte aplicaţii de comunicare Dick Brouwer, director pe partea de inginerie la WhatsApp, spune ca deja compania este pregatita sa suporte alte aplicatii de comunicare. Unul dintre ultimele aspecte pe care WhatsApp trebuie sa le rezolve este facilitarea comunicarii cu alte aplicatii, dar pastrand, in acelasi timp, criptarea acesteia, spune Brouwer. Conform indiciilor descoperite in codul versiunii beta, WhatsApp va separa discutiile purtate cu utilizatorii altor aplicatii de cele purtate cu utilizatorii WhatsApp. Astfel, va exista o lista separata, numita „Third-party chats”, unde vor fi listate discutiile cu persoane care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

