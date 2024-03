Facebook va închide secţiunea de ştiri în Statele Unite şi Australia Lansata in 2019, sectiunea de stiri din Facebook va fi eliminata in luna aprilie din Australia si Statele Unite, dupa mutarea similara realizata anul trecut in Europa. Renuntarea la aceasta sectiune este al doilea pas important facut de Facebook inapoi pe zona de stiri, dupa ce a renuntat si la formatul Instant, care concura cu AMP-ul celor de la Google. Facebook a intampinat mai multe probleme din cauza stirilor. Pe de o parte, a trebui sa lupte cu presiunea guvernelor care cereau ca publisherii sa fie platiti. Pe de alta parte, stirile aveau o nevoie speciala de moderare, care, mai ales in cazul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

