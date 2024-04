Olaf Scholz îşi face cont pe TikTok, dar promite să nu danseze Inregistrarea lui Scholz dureaza cam zece secunde. In ea apare o servieta neagra pe o canapea, iar apoi Olaf Scholz la birou, in sediul Cancelariei. Bundeskanzler Olaf startet Account auf TikTok Erreicht die Verblodung jetzt ihren Hohepunkt!? — Brennende Frage (@brennende_frage) Cancelarul german nu danseaza, a promis el pe X, ci vrea sa ajunga la tineri. Von den Machern von „Doppelwumms” und „Bazooka” jetzt neu „Die Aktentasche des Kanzlers”! Nicht nur TikTok ist hier das Problem, sondern auch das Social-Media-Team von Scholz. — Lena Berger (@lena4berger) Adaugandu-si TikTok la panoplia de canale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

