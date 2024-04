Noul ajutor este al doilea anuntat saptamana aceasta, in urma unui ajutor in valoare de un miliard de dolari destinat Kievului, dezvaluit miercuri. Aceste doua sume fac parte din bugetul unei asistente a Kievului in valoare de 61 de miliarde de dolari, adoptat prin vot saptamana aceasta in Congres si promulgat miercuri de catre presedintele Joe Biden, in contextul in care Ucraina se confrunta cu dificultati in razboiul impotriva Rusiei. Ajutorul in valoare de un miliard de dolari provine din stocuri americane de armament, iar cel anuntat vineri din contracte cu industria apararii sau cu parteneri.…