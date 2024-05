Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat ghidul RO e-Transport Este vorba despre un sistem național care ofera posibilitatea de a urmari fiecare transport de marfuri prin generarea de coduri unice, identificand astfel eventuale nereguli sau fraude. Prin implementarea acestuia, autoritațile vor sa reduca decalajul fiscal de TVA. Pentru nerespectarea legii, amenzile se ridica la 100.000 lei, arata o analiza realizata de o mare companie [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

