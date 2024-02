In judetul Constanta: Motociclist fara permis de conducere, depistat in trafic de doi politisti vigilenti

Ieri, 24 februarie, in jurul orei 12.00, doi politisti patrulau pe D.J. 224, in comuna Silistea, judetul Constanta, cand au observat in trafic o motocicleta condusa de un barbat, care, la vederea… [citeste mai departe]