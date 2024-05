Stiri pe aceeasi tema

- Shell a raportat castiguri ajustate de 7,7 miliarde de dolari pentru primele trei luni ale anului, depasind asteptarile analistilor de 6,5 miliarde de dolari, conform unui consens compilat de LSEG. Cu un an mai devreme, compania a inregistrat castiguri ajustate de 9,6 miliarde de dolari in aceeasi perioada…

- Compania taiwaneza TSMC, unul dintre liderii mondiali in producția de cipuri IT, a incheiat un memorandum preliminar neangajant cu autoritațile americane prin care SUA ar urma sa-i acorde un sprijin total de 11,6 miliarde de dolari, sub forma de granturi și imprumuturi, pentru a construi o noua fabrica…

- Sase antreprenori romani se afla in acest an in topul celor mai bogati oameni din lume realizat de revista americana Forbes, cu averi cuprinse intre 1,2 miliarde dolari si 2,7 miliarde dolari, scrie Ziarul Financiar.

- ”Recunoastem ca onorariul solicitat este fara precedent in ceea ce priveste dimensiunea absoluta”, au declarat cele trei firme de avocatura, intr-un dosar depus vineri la Curtea Cancelariei din Delaware. Onorariul ajunge la o rata orara de 288.888 de dolari, au spus ei. Musk a catalogat cererea drept…

- Berkshire Hathaway Inc., compania americana condusa de legendarul investitor Warren Buffett, a anunțat sambata un profit anual record pentru anul 2023, respectiv 96,2 miliarde de dolari. Aceasta evoluție pozitiva a fost susținuta de performanța excepționala a segmentului de asigurari din cadrul companiei.…

- Profitul grupului petrolier ungar MOL a scazut chiar inainte de a fi impozitat! Cum s-a intamplat acest lucru? Ei bine, compania a venit cu explicații, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Așadar, grupul petrolier ungar MOL a emis un comunicat oficial in care a explicat cum a scazut profitul…

- Din cauza tensiunilor geopolitice si a unui climat imprevizibil la nivel macro si de industrie, alaturi de politici fiscale si guvernamentale imprevizibilie, profitul inainte de impozitare al grupului petrolier ungar MOL a scazut cu 36% in 2023 pana la 1,936 miliarde de dolari, a informat vineri compania,…

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…