Un nou joc din seria Grand Theft Auto va fi lansat anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent raport financiar al Take-Two, pentru trimestrul al patrulea al anului fiscal 2024, a inclus și informații despre planurile de viitor pentru lansarile companiei. De departe, cel mai așteptat joc din portofoliul sau este Grand Theft Auto VI, sau GTA VI, care a fost deja anunțat oficial…

- Iata cum a evoluat Warner Bros. Discovery, in comparatie cu estimarile analistilor chestionati de LSEG: pierdere pe actiune: 40 de centi fata de pierderea de 24 de centi asteptata; venituri: 9,96 miliarde USD fata de 10,231 miliarde USD estimate. Warner Bros. Discovery – care detine serviciul de streaming…

- Noul iPad Air beneficiaza de un nou design, inspirat de la iPad Pro. Acesta este construit din aluminiu si va fi disponibil in patru culori – albastru, violet, „starlight” si „space gray”. Tableta iPad Air va fi disponibila in doua dimensiuni, cu ecrane de 11 inch si 13 inch. Preturile noului iPad Air…

- Foxconn a afirmat intr-un comunicat ca al doilea trimestru din acest an ”ramane un sezon traditional in afara varfului si ca produsele majore intra intr-o perioada de tranzitie, intre produsele vechi si cele noi”. Dar a adaugat: ”Perspectivele operatiunilor pentru al doilea trimestru sunt asteptate…

- Trecuse mai bine de un an de cand pandemia de COVID fortase parcurile Disney sa se inchida, dar D’Amaro, presedintele diviziei de experiente a Disney, era increzator ca oaspetii vor intra din nou cand portile se vor redeschide. Increderea lui a fost intemeiata. Divizia lui D’Amaro este acum segmentul…

- Shell face concedieri! Gigantul petrolier britanic Shell intenționeaza sa reduca cel puțin 20% din locurile de munca din echipa de tranzacții, intr-un efort de a reduce costurile, conform Bloomberg News . Personalul diviziei, care are cateva sute de angajați ce se ocupa de fuziuni și achiziții pentru…

- Compania, impreuna cu unii dintre investitorii sai existenti, vizeaza o vanzare a aproximativ 22 de milioane de actiuni, la preturi cuprinse intre 31 si 34 de dolari fiecare, pentru a strange pana la 748 de milioane de dolari. IPO, un test major al apetitului investitorilor pentru noi listari, va avea…

- Proiectul va avea peste 750 de milioane de telespectatori pe ravnita piata indiana, se arata intr-un comunicat. Tranzactia ramane supusa aprobarilor de reglementare si ale actionarilor. Acordul este de asteptat sa fie finalizat fie in ultimul trimestru al acestui an, fie in primul trimestru din 2025.…