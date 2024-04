Samsung ar putea adăuga tehnologie de inteligenţă artificială generativă asistentului său vocal Bixby – director Bixby a fost lansat in 2017 cu smartphone-ul Samsung Galaxy S8. Software-ul a oferit o serie de functii, inclusiv traduceri live sau recomandari de restaurante. Dar asistentii vocali au fost de obicei mai putin conversationali si s-au bazat pe utilizatorii care pun intrebari si obtin raspunsuri. Chatbot-urile sunt acum mai avansate si capabile sa gestioneze interogari mult mai complexe, dupa aparitia ChatGPT al OpenAI si a altor chatboturi. Acesti roboti de chat new-age sunt un exemplu de AI generativa, care permite utilizatorilor sa solicite o interogare si va genera un raspuns sub forma de text,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele de ultima generație au devenit cu adevarat parte din viața noastra. Oricat de departe ne-am dori sa ne ținem de acestea și oricat de mult am incerca sa nu ne implicam prea mult, acest lucru este uneori chiar imposibil. Relațiile cu cei dragi, discuțiile la final de zi ori noile știri sau…

- Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…

- GSMA, organizația din spatele Mobile World Congress, targul de tehnologie mobila de la Barcelona, a anunțat oficial care este cel mai bun smartphone al anului in viziunea juriului premiilor sale anuale. Dupa doi ani in care Apple a plecat acasa cu acest premiu, deși Apple nu participa la MWC, Google…

- Nvidia a depașit recent Alphabet (Google) in ceea ce privește capitalizarea de piața, iar Amazon i-a urmat o zi mai tarziu. Potrivit Bloomberg, acțiunile Nvidia sunt acum evaluate la 1,83 trilioane de dolari, devansand capitalizarea de piața Alphabet, de 1,82 trilioane de dolari. Acest succes plaseaza…

- Apple nu vorbește mult in public despre dezvoltarea tehnologiilor cu AI, dar asta nu inseamna ca nu lucreaza la ele in secret. Compania a achiziționat in ultimii ani mai multe companii cu expertiza in acest domeniu, iar primul lucru care pare ca iese din laboratoarele sale este un editor de fotografii…

- Autoritatea de reglementare a concurentei din Marea Britanie (CMA) intentioneaza sa oblige marile companii tehnologice sa ofere firmelor rivale un acces mai mare la date si sa le limiteze sa-si promoveze propriile produse sub noile prerogative pe care urmeaza sa le primeasca de la guvern, transmite…

- CMA si-a consolidat supravegherea firmelor din Big Tech, precum proprietarul Facebook, Meta, Alphabet, compania-mama a Google, Amazon si Apple. Dorinta sa de a le controla mai strict a fost clarificata anul trecut cand a intervenit in achizitionarea de catre Microsoft a producatorului Call of Duty,…

- In urma cu mai multe luni, OpenAI anunta ca le va permite utilizatorilor sai platitori sa creeze chatboti specializati in diverse sarcini. Acesti chatboti urmau sa fie listati intr-un magazin special, similar magazinelor de aplicatii, unde sa poata fi vanduti de creatorii lor. Lansarea acestui magazin…