Meteorologii anunta ca un nou val de praf saharian va ajunge deasupra Romaniei, incepand de marti seara si va putea fi observat in special peste regiunile vestice si sud-vestice. "In perioada 21 – 22 mai, circulatia aerului, predominant sud-vestica, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcata cu particule de praf […]