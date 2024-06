Termoenergetica anunța, luni, lucrari de inlocuire, modernizare și reparații la rețeaua de termoficare din Capitala. Lucrari despre care s-a aflat ca „impun” sistarea furnizarii agentului termic pentru apa calda catre un numar semnificativ de blocuri din Capitala. Ca atare, in perioada in care se vor face aceste lucrari la rețeaua de termoficare, locuitorii imobilelor din […] The post Apa calda, oprita in sute de blocuri din București. Se fac lucrari la rețeaua de termoficare first appeared on Ziarul National .