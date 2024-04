Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntam in Bacau este lipsa unei administrații locale responsabile, fara viziune pentru un viitor sigur al comunitații și complet surda la nevoile cetațenilor. Bacaul are toate ingredientele necesare pentru a deveni un oraș dezvoltat, puternic și stabil.…

- Dragoș Ștefan este candidatul Alianței pentru Unirea Romanilor pentru Primaria Bacau. Proaspat lansat in cursa pentru postul de primar, Ștefan și-a prezentat opinia despre situația din municipiul Bacau și prioritațile pe care le va avea in fruntea Primariei: De peste trei decenii Bacaul, este condus…

- Astazi, Alianța pentru Unirea Romanilor și-a anunțat candidații la primariile municipale din județul Bacau, stabilindu-se in fruntea listei pe Dragoș Ștefan pentru Bacau și Nicolae Gnatiuc pentru Onești. Cu 47 de ani la activ și avand experiența unei viceprimarii intre 2016 și 2020, Dragoș Ștefan a…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ii raspunde lui Rareș Bogdan, vicepreședintele partidului, care a vorbit, sambata, de „obligația”, inclusa in statutul partidului, de a candida la prezidențiale. ”Daca partidul va solicita, voi proceda ca atare”, vine raspunsul lui Ciuca. Ciuca confirma astfel așteptarile…

- Liderii PSD și PNL au decis in ședința coaliției de luni mai multe candidaturi comune in mari orașe in care acum exista primari USR, potrivit surselor G4Media. Astfel, fostul primar PNL George Scripcaru are șanse mari sa fie candidatul comun PSD-PNL la Primaria Brașov (unde se va lupta cu actualul primar…

- In goana disperata dupa candidații cu oarece notorietate, partidul condus de George Simion aduna tot mai mulți „dalmațieni” in speranța ca va obține cat mai multe voturi și aceasta „rețeta” o aplica și la Primaria Bacau. AUR- ul lui George Simion este intr-o goana nebuna dupa candidați, fapt pentru…

- Liderul PSD Mihai Tudose este de parere ca acest scenariu va fi testat la alegerile europarlamentare și locale și ar putea sa fie pus in practica la alegerile pentru funcția de președinte.Prezidențiale s-au devansat pentru a reuși sa facem o tranzitie lina. Pe de alta parte, picau in trei weekenduri…

- La data de 6 februarie a.c., in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Politiei orasului Eforie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului ICHIM DUMITRU EDUARD, de 21 ani, din orasul Eforie Nord, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei…