Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Marinescu de la Mireasa, sezonul 9, a format un cuplu in urma cu ceva timp cu Maria Lungu, tanara care a facut lumina cu privire la relația lor. Concurentul a declarat ca deși și-a dorit ceva serios, iubita lui de la acea vreme nu a vrut același lucru. Maria Lungu spune ca s-a saturat ca tanarul…

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- Oana Ciocan, iubita lui Jador, a fost eliminata de la Survivor All Stars aseara, 14 martie, in urma duelului cu Lola. Intrarea Oanei Ciocan in competiția Survivor All Stars a fost de scurt durata, dar cu multe peripeții.In ediția de joi, 14 martie 2024, a emisiunii Survivor All Stars, Oana Ciocan a…

- Un barbat din municipiul Targoviste a ajuns in arest preventiv dupa ce, gelos fiindca fosta sa concubina are o noua relatie cu un barbat mult mai tanar decat el, a sechestrat-o pe femeie, dar si pe actualul prieten al acesteia, taindu-l pe iubitul femeii cu un cutit in zona mainii

- Fosta iubita a lui Lele a reacționat dur, dupa ce a fost acuzata ca o copiaza pe Andra Volos, actuala iubita a lui Lele. Lorena nu iși mai dorește sa fie asociata cu Andra Volos și a raspuns cu o replica pe masura! Iata ce le-a spus celor care au facut aceste acuzații!

- Valentin a primit un bilețel de la fosta iubita, cea despre care spunea ca o ”iubește” in clipul de prezentare. ”La mulți ani, viața mea. Sa fii fericiti”, i-a scris fosta partenera.

- ”Taxa pe boala” a fost eliminata: Senatul a votat eliminarea taxarii cu 10 % a concediilor medicale ”Taxa pe boala” a fost eliminata: Senatul a votat eliminarea taxarii cu 10 % a concediilor medicale Senatul a votat, luni 12 februarie, pentru eliminarea taxarii cu 10 % a concediilor medicale, dupa ce,…

- Recent, Yana de la emisiunea Mireasa de la Antena 1 a starnit controverse și aprecieri in mediul online dupa ce a publicat o fotografie intr-o ipostaza de zile mari pe platforma de socializare Instagram.