- In cursul zilei de ieri, iubita lui Cristian a fost eliminata din casa Mireasa, sezonul 9. Cu lacrimi in ochi, Antonia și iubitul ei și-au luat ramas-bun. Vizibil copleșiți de durere, cei doi au fost nevoiți sa se desparta dupa ce publicul a decis ca tanara sa iasa din competiție.

- Antonia nu a mai putut sa se abțina și a izbucnit in lacrimi atunci cand a aflat ca ea fost eliminata. Concurenta a parasit emisiunea in cadrul ediției de astazi. Momente grele la Mireasa - Capriciile Iubirii!

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- Problemele continua pentru Maria Roman, dupa ce soțul ei a fost dat disparut. Fosta concurenta de la Mireasa nu a mai spus nimic despre intreaga situație, dar a postat o melodie prin care da de ințeles ca sufera.

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.

- Antonia și Valentin s-au certat serios dupa ce baiatul a spus ca iubita sa a purtat o rochie scurta, care dezvaluia mai mult decat trebuia. Fata a fost foarte deranjata și l-a acuzat ca o pune intr-o lumina proasta.

- Antonia a trecut prin niște episoade neplacute cu fostul ei iubit. Dupa ce a povestit violențele prin care a trecut și momentul cand a pierdut sarcina, mama sa a decis sa intre in direct la Mireasa - Capriciile iubirii, emisiunea de la Antena Stars. Ce i-a spus aceasta a emoționat-o profund pe tanara…

- Dupa ce a ieșit din platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, Antonia și-a facut bagajele pentru a se muta din camera. In emisia live de Mireasa de pe 8 februarie 2024 s-a discutat despre acest subiect, iar Albert a spus ca a luat o decizie in ceea ce le privește pe Antonia și Andrada.