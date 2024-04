O nouă demisie neașteptată la Antena 1! Încă o cunoscută știristă a părăsit echipa Observator: ”O premieră amară!” O noua demisie neașteptata la Antena 1. Laura Nureldin a parasit echipa Observator. Cunoscuta prezentatoare de știri a fost mutata in ultima perioada pe mai multe interval orare, inclusive de weekend unde era o presența consacrata a jurnalelor de pranz. Aceste ”teste” ale trustului nu au putut fi acceptate de Laura Nureldin (44 ani), pana in 2018 a fost prezentatoare a jurnalelor Antena 3. Laura Nureldin a parasit echipa Observator. ”Faptul ca antipatia pe care o persoana o resimte fața de mine (n-aș vrea sa folosesc cuvantul «discriminare»-n.a.) primeaza in fața profesionalismului este o premiera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

