Un soldat american a fost reținut în Rusia, la Vladivostok. Ce acuzații îi aduc autoritățile ruse Un soldat american a fost reținut in Rusia saptamana trecuta, a anunțat un purtator de cuvant al armatei americane intr-un comunicat, potrivit NBC News.Miliarul american fusese staționat in Coreea de Sud și a calatorit in Rusia pe cont propriu, nu in interes oficial, potrivit a patru oficiali americani.Soldatul este acuzat ca a furat de la o femeie, au precizat oficialii.Militarul a fost reținut pe 2 mai, la Vladivostok, „sub acuzația de conduita necorespunzatoare”, a declarat purtatorul de cuvant al armatei americane, Cynthia O. Smith, intr-un comunicat.„Federația Rusa a notificat Departamentul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

