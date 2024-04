Planul de regionalizare al României, adus din nou în discuție de Marcel Ciolacu. Ce spune premierul despre reforma teritorială "Reforma bugetara si regionalizarea teritoriala vor trebui facute in Romania. Cu adevarat, nu vor trebui facute strict ce-i sub 1.000 de locuitori. Trebuie o analiza foarte clara si trebuie venit cu un plan. Noi avem sistemul de administratie publica, sistemul INA, sistemul francez, de asta e si atat de stufos. Ei au guvernatori pe regiuni, care intervin ca sa nu mai existe aceste decalaje intre regiunile de dezvoltare, ce s-a intamplat intre Timisoara si Bacau, de exemplu. In niciun stat nu se intampla acest lucru sau intre Cluj si sudul tarii. Si atunci se venea cu acest instrument. Nu stiu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

