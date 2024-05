Stiri pe aceeasi tema

- Natura ne ofera inca un spectacol inedit…dar și parfumat! Au inflorit narcisele salbatice de pe Șesul Mogoșenilor! Fotograful amator Gavrila Albert le-a surprins in toata splendoarea lor: Au inflorit narcisele salbatice de pe Șesul Mogoșenilor, spre bucuria iubitorilor de drumeții și natura. Cateva…

- Fotograful amator Gavrila Albert a facut ieri o scurta drumeție in Padurea Codrișor, ocazie cu care a avut parte de o mare surpriza: a descoperit, in premiera, orhidee salbatice! Gavrila Albert a profitat ieri de vremea frumoasa și a facut o plimbare prin Padurea Codrișor. Așa cum ne-a obișnuit deja,…

- Direcția Silvica Bistrița-Nasaud va impaduri in aceasta primavara aproape 35 de hectare de padure. Vor fi plantați nu mai puțin de 175.000 de puieți din speciile molid, brad, gorun, paltin de munte, cireș și tei. Direcția Silvica Bistrița-Nasaud a anunțat ca in aceasta primavara va impaduri o suprafața…

- Printre brandușele din Padurea din Șes de la Orheiu Bistriței au inceput sa apara, timid, primele lalele pestrițe. Delicate și elegante, acestea se numara printre florile protejate prin lege. Laleaua pestrița, minunea naturii care ne uimește cu frumusețea și fragilitatea ei in fiecare primavara, a inflorit…

- De cateva luni, la Palatul Copiilor din Bistrița copiii au șansa de a studia intr-un ritm lejer și distractiv aritmetica japoneza. Și asta grație pasiunii și generozitații unui fizician pensionat. La cei 73 de ani ai sai, profesorul Teodor Vartic preda in regim de voluntariat cursuri de aritmetica japoneza…

- Ca in fiecare an la debutul primaverii, lucratorii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt au fost prezenti in trafic si au oferit martisoare tuturor participantilor. Actiunea din 1 martie a avut loc la ora 9:30, in centrul municipiului Piatra Neamt, in fata Teatrului Tineretului. Anchetatorilor…

- La 15 grade, cu primavara deja instalata, Primaria Bistrița anunța saptamana aceasta lucrari de deszapezire și combatere a poleiului. Potrivit unei informari a Primariei Bistrița postate pe pagina oficiala a instituției, in perioada 26 februarie – 01 martie, printre lucrarile Direcției de Infrastructura…

- Ghiocei, mațișori, spanz, crucea voinicului și tulichina. Toți acești vestitori ai primaverii și-au facut apariția in Padurea Sarațel, anunțandu-ne ca anotimpul renasterii, al trezirii la viata, este aici. Fotograful amator Gavrila Albert a facut ieri o scurta drumeție in padurile de langa Bistrița,…