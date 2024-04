Nicu Covaci, vești deloc bune după operația suportată pe creier: ”Vom ține sub discreție diagnosticul!” Nicu Covaci, vești deloc bune dupa operația suportata pe creier. Membrii trupei sale, Phoenix, anunța ca, din respect, vor ”ține sub discreție diagnosticul”. Insa, conform acestora, ”veștile nu sunt bune” despre legendarul muzician, de șase decenii din fruntea celei mai longevive formații de etno rock de la noi. ”Starea lui Nicu este stabila, urmeaza cursul tratamentului si este sub cea mai buna ingrijire posibila! Condiția medicala nu ii permite vizite, inclusiv noi limitam contactul”, adauga trupeții care, conform promisiunii facuta lui Nicu Covaci, vor pleca fara el in microturul stabilit cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starea lui Nicu este stabila, urmeaza tratamentul, este sub cea mai buna ingrijire, insa ”veștile nu sunt bune”, precizeaza pe pagina oficiala de Facebook Phoenix Transsylvania, care, așa cum a promis, ne ține la curent in privința starii lui de sanatate. ”Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale…

- POEZIE ȘI PAINE Vineri, 29 martie 2024, ora 17, la Galeria de Arta „Absida” (str. Gr. Ureche 7), va avea loc lansarea numarului de primavara al Revistei Poezia. Tema acestui numar este Poezie și paine. La invitația președintelui Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași, Maria Bilașevschi,…

- Nicu Covaci a fost operat de urgența pe creier, ieri, la Spitalul Județean din Timișoara! Șase ore a durat intervenția chirurgicala in urma careia i-a fost extirpata o tumora de pe creier, diagnosticul inițial pus legendarului artist fiind ”proces expansiv intracranian”. Monstre de țesut au fost duse…

- ”Majoritatea covarsitoare a salariatilor Companiei Nationale «Posta Romana» nu a intrat in greva de avertisment. Compania Nationala «Posta Romana» le multumeste acestora. Suntem convinsi ca reformele profunde desfasurate in ultimii ani au avut rezultate vizibile si concrete, majoritatea covarsitoare…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- ”2023 a fost un an bun pentru grupul din care face parte Vola.ro, in ciuda provocarilor industriei, dar si a schimbarilor socio-economice, care s-au facut simtite in planurile si bugetele de calatorie ale romanilor. Intarzierile sau anularile de zboruri, inflatia in crestere, conflictele armate din…

- Managerul Aeroportului International Craiova , Sorin Manda, a anuntat, intr-un interviu acordat GdS, ca o noua companie aeriana va oferi zboruri regulate din Banie incepand din acest an. Noul operator va avea rute catre Spania si sudul Italiei, dar va suplini si unele zboruri la care singura companie…