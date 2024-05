Stiri pe aceeasi tema

- Liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat duminica Israelul ca saboteaza eforturile de mediere in vederea unui armistitiu in Gaza asociat cu o eliberare a ostaticilor detinuti in teritoriul palestinian, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Statele Unite ale Americii i-au spus Qatarului ca ar trebui sa expulzeze Hamas daca gruparea continua sa respinga incheierea unui armistițiu cu Israelul, un acord pe care administrația Biden il considera vital pentru a calma tulburarile care au cuprins Orientul Mijlociu.

- Liderii Hamas spun ca studiaza o propunere de incetare a focului si de eliberare a ostaticilor inaintata de mediatorii egipteni si spera sa raspunda joi, potrivit unei declaratii a grupului terorist trimisa Associated Press și citata de Mediafax. "Cel mai probabil joi, cu voia lui Dumnezeu, mediatorii…

- Biroul prim-ministrului israelian „a indicat ca ar dori sa gaseasca o noua data pentru organizarea intalnirii consacrate Rafah”, la doua zile dupa ce a anulat furios discutiile planificate saptamana aceasta pe aceasta tema, a anuntat miercuri un inalt responsabil american, citat de France Presse, potrivit…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a lansat un atac dur la adresa Israelului, acuzand ca „saboteaza" negocierile in vederea unui armistitiu in Fasia Gaza cu operatiunea sa lansata luni la spitalul Al-Shifa, citata de Agerpres.Aceasta a precizat intr-un comunicat ca actiunea fortelor israeliene „in complexul…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat marti Israelul ca "saboteaza" negocierile in vederea unui armistitiu in Fasia Gaza cu operatiunea sa lansata luni inainte de zorii zilei impotriva spitalului Al-Shifa din Gaza, noteaza AFP. Actiunea fortelor israeliene "in complexul medical Al-Shifa confirma…

- Hamas a prezentat mediatorilor o propunere de armistitiu in Fasia Gaza care include in prima etapa eliberarea femeilor, copiilor, varstnicilor si bolnavilor israelieni luati ostatici in schimbul eliberarii a 700-1000 de prizonieri palestinieni, potrivit unui document la care a avut acces agentia Reuters.Intre…

- Un oficial al Hamas, fara nume, spune pentru Wall Street Journal ca, deși exista un progres lent in ceea ce privește un acord pentru un acord temporar de incetare a focului și ostatici, pare puțin probabil ca acesta sa fie ajuns inainte de Ramadan și, in schimb, s-ar putea realiza in primul weekend…