Cinci muncitori mor intoxicaţi în Sicilia, într-o staţie de epurare la Casteldaccia, în apropiere de Palermo ”Cinci muncitori au murit, iar un al saselea a fost intubat si transportat la spital”, a confirmat AFP primarul comunei, Giovanni di Giacinto. Pompierii au scos afara sase persoane, insa au putut reanima doar una. Un muncitor era teafar, au anuntat ei pe X. Potrivit lui Giovanni di Giacinto, muncitorii ar fi respirat sulfura de hidrogen, un gaz natural prezent in instalatii de tratare a deseurilor, toxic in concentratii mari. O concentratie mare a acestui gaz poate provoca probleme respiratorii, convulsii, coma si moarte. Accidente mortale la locul de munca tin cu regularitate prima pagina in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

