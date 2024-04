Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Sezonul 13 din Chefi la cuțite a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor o mulțime de concurenți emoționați. Aceștia și-au invins toate temerile atunci cand au ajuns in fața celor patru jurați.

- Chefi la Cuțite a revenit pe micile ecran cu același concept, dar cu noi chefi. Primul cuțit de aur a fost oferit lui Mario Madalin Dumitru, care i-a impresionat pe jurați atat cu preparatul sau, cat și cu povestea. Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur In varsta de 31 de ani, Mario este […]…

- Mario Madalin Dumitru a primit cuțitul de aur de la chef Alexandru Sautner in ediția de astazi, 1 aprilie 2024, de la Chefi la cuțite! Concurentul a reușit sa ii surprinda placut pe jurați. Iata povestea tanarului de 31 de ani.

- Lacramioara Pintilie este concurenta care l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri.

- O noua poveste de viața impresionanta a fost prezentata astazi, in emisiunea Chefi la cuțite. Adrian Izgoana, un tanar in varsta de 25 de ani, din Constanța, a reușit sa ii impresioneze pana la lacrimi pe jurați.

- Vești nemaipomenite pentru fanii emisiuni de gatit "Chefi la cuțite"! Incepe sezonul 13 al show-lui culinar de la Antena 1. Noul sezon aduce și noi jurați. Iata cine sunt Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia!

- Vești excelente pentru fanii care se intrebau cand incepe Chefi la Cuțite 2024. Sezonul 13 al celui mai iubit sho este pe cale sa inceapa. Antena 1 a anunțat data premierei, iar acesta va fi primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Insa, bucuria este cu atat mai mare,…