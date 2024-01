In absenta regelui Charles al III-lea, aflat in convalescenta, a fiului sau cel mare, printul William, si a nurorii sale Kate, de asemenea in convalescenta, sarcina de reprezenta monarhia britanica in public cade in mare parte pe umerii reginei Camilla pentru o perioada nedeterminata, informeaza AFP. Problemele de sanatate ale regelui Charles al III-lea si ale printesei Kate aproape au injumatatit cercul membrilor activi din familia regala: Camilla, in varsta de 76 de ani si moderat de populara, printesa Anne, in varsta de 73 de ani, si printul Edward, in varsta de 59 de ani si totodata fratele…