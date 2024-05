Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari, in timp ce acționau pentru prevenirea incalcarii regulilor de circulație, au depistat in trafic un barbat, de 55 de ani, din județul Ilfov, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Conțești, depașind limita de viteza cu 103 km/h. Conducatorul auto a fost surprins cu aparatul radar ruland […] Articolul Depistat in trafic cu o viteza de 153 km/h, pe un sector de drum unde limita de viteza este de 50 km/h a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .