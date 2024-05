Stiri pe aceeasi tema

- Izvorul Tamaduirii, sarbatoare inchinata Maicii Domnului. In biserici se sfințește apa. Ce nu ar fi bine sa faci in 10 mai Izvorul Tamaduirii. In vinerea din Saptamana Luminata, este praznic inchinat Maicii Domnului. Potrivit calendar ortodox, sarbatoarea nu are data fixa, ci depinde de momentul in…

- An de an, in prima vineri din Saptamana Luminata, atunci cand este sarbatorit Izvorul Tamaduirii, mii de credincioși din toate colțurile țarii merg la Braila și stau la coada, chiar cu o zi inainte, in curtea lacașului sfant Biserica Greaca, pentru a lua apa sfințita din izvorul despre care se spune…

- In prima saptamana dupa Paște, numita și Saptamana Luminata, in manastiri și in curțile bisericilor rasuna sunetul de toaca. Este o perioada speciala in care credincioșii sarbatoresc și se bucura de Invierea lui Hristos.

- Dupa bucuria Invierii, creștinii ortodocși intra in perioada cunoscuta drept Saptamana Luminata, o saptamana plina de tradiții și superstiții. Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare care se termina dupa cincizeci de zile de la Paști, la Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile). Saptamana…

- Astazi, 6 mai 2024, in a doua zi de Paște, este marcat inceputul Saptamanii Luminate. Romanii țin cont de mai multe tradiții și obiceiuri, dar și de superstiții. Ce nu e bine sa faci astazi.

- Tradiții și obiceiuri in Saptamana Luminata, prima saptamana dupa Paște, care se termina in duminica dupa Inviere, cunoscuta și ca Duminica Tomii. Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare pentru creștini, care se termina dupa 50 de zile, odata cu Rusaliile (Pogorarea Sfantului Duh).…

- In Saptamana Sfanta, credincioșii au trei zile la dispoziție pentru a face treburi casnice. In Lunea, Marțea și Miercurea Mare se spala haine, se face curațenie, se calca și se purifica toata casa in așteptarea Invierii. Joia Mare este destinata vopsirii oualor roșii și pregatirii bucatelor tradiționale,…

- Serviciul Public Administrare Piețe Brașov a publicat calendarul targurilor pe care le organizeaza in doua zone centrale ale municipiului Brașov, in anul 2024. Documentul publicat de Serviciul Public Administrare Piețe Brașov prezinta perioada de desfașurare in doua locatii din municipiul Brasov, respectiv…