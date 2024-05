Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone cauta soluții pentru Sectorul 5, pe care il administreaza, și nu ține cont de nimic. Chiar in plina noapte, a ieșit in strada, cu echipele de specialiști, și a asfaltat o strada cu o suprafața de 1700 de metri patrați. Dimineața, cetațenilor nu le-a venit sa creada ca vad o…

- Liderii din Milano au fost acuzați ca au pornit un razboi impotriva mancarii la pachet (n.r. sistemul to go), printre care se numara și pizza sau inghețata, in incercarea de a combate “viața de noapte salbatica” din orașul din nordul Italiei, noteaza The Guardian. “Viața de noapte salbatica” Viceprimarul…

- Presedintele Senatului și al PNL Nicolae Ciuca, afirma ca nu exista posibilitatea ca Romania sa fie luata prin surprindere in cazul unui eventual atac, intrucat in aceasta perioada „nu se mai realizeaza surprinderea strategica”. El spune ca Romania are deja trupe NATO pe teritoriul sau si nu ar trebui…

- Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) a trecut in turul al doilea la Charleston de Madison Keys (29 ani, 18 WTA) cu 3-6, 6-3, 6-3. Acesta a fost al doilea succes al romancei in fața unei jucatoare de Top 20. Victoria de marți noapte a insemnat enorm pentru Jaqueline Cristian, iar acest lucru s-a vazut…

- Politistii rutieri au retinut 660 permise de conducere, dintre care 55 pentru consum de alcool si 14 pentru consum de droguri, intr-o singura noapte. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței in trafic, fiind constatate 106 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Totodata,…

- „The Cove”, un club de noapte din Nashville, ofera adulților cu varste de peste 18 ani o alternativa la viața de noapte tradiționala: un spațiu de distracție fara alcool unde tinerii creștini se pot relaxa fara a-și compromite valorile religioase, relateaza Fox News.

- Baimarenii incep sa fie deranjați de orice. Altfel nu explicam prezența unor reclamații de genul unor lucrari pe care omul și le face la scuter in garajul propriu, la o ora cand conform legii, nu deranjezi liniștea publica. Și nu a ffost singura reclamație de acest gen. Potrivit Poliției Locale, in…