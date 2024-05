Stiri pe aceeasi tema

- Tradiții și obiceiuri in Saptamana Luminata, prima saptamana dupa Paște, care se termina in duminica dupa Inviere, cunoscuta și ca Duminica Tomii. Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare pentru creștini, care se termina dupa 50 de zile, odata cu Rusaliile (Pogorarea Sfantului Duh).…

- Exista cateva tradiții și obiceiuri in a doua zi de Paște. Se știe deja ca noaptea de Inviere este momentul in care oamenii merg la biserica sa ia Lumina Sfanta și sa o aduca acasa. In aceasta noapte se ciocnesc ouale roșii de Paște și se rostește „Hristos a Inviat”, raspunzand cu „Adevarat a Inviat”.…

- Sambata Mare este ultima zi a Saptamanii Patimilor in care creștinii ortodocși praznuiesc ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos. In Sambata Mare se fac ultimele pregatiri pentru ziua de Paște. Gospodinele vopsesc ouale și pregatesc cozonacii și pasca. De asemenea, se gatesc drobul și friptura…

- Vinerea Mare din Saptamana Patimilor Se tine post negru, nu se tese si nu se spala, se coace pasca. Taranul roman tinea sarbatorile in primul rand prin nelucrare. Vinerea Mare din Saptamana Patimilor Se tine post negru, nu se tese si nu se spala, se coace pasca. Taranul roman tinea sarbatorile in primul…

- Joia Mare din Saptamana Patimilor se mai numeste Joia Neagra sau Joimarita. In aceasta zi, femeile vopsesc ouale. Cine n-a terminat de tors nici ca mai toarce. Joimarita le pedepseste pe femeile lenese, le bate peste degete si le arde canepa netoarsa. Nu se lucreaza in aceasta zi. Se face, in schimb,…

- Vinerea Mare Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor este zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii. Vinerea Mare Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor este zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca…

- Cu o saptamana inainte de Paște, creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile sau intrarea Domnului in Ierusalim. In țara noastra sunt numeroase obiceiuri și tradiții cu ocazia acestei mari sarbatori. Anul acesta, Floriile vor fi pe 28 aprilie.

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanti sfinti din Calendarul Crestin Ortodox, este sarbatorit de ortodocși in acest an, marți, pe data de 23 aprilie. Una dintre practicile raspandite in ziua de Sf. Gheorghe este impodobirea casei cu plante, obicei care marcheaza renasterea naturii.…