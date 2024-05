De ce să vrei să trăiești etern este absurd, plus alte gânduri de mai (JID-124) • Pentru oricine este atent la nuanțe, este limpede ca exista o diferența uriașa intre sistemele, de orice fel, create de mintea omeneasca și sistemele create de natura.Este in egala masura fascinant și incredibil ca nu putem ințelege și reproduce sistemele complexe create de natura. • Ce spune despre noi ca specie ca ne fascineaza un trecut din care n-am vrea sa facem parte?Cine ar vrea sa traiasca in perioadele de saracie aproape generalizata, epidemii fara speranța și violența gratuita ale trecutului? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

