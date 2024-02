Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Golurile clujenilor au fost marcate de El Kaddouri, Birligea și Muhar. Pentru olteni a marcat Baeten. Dupa acest rezultat, FCU Craiova este pe locul 12 in Liga 1, […] The…

- Adrian Mititelu Jr a lansat un avertisment in miez de noapte pentru Giovanni Constanino. Fiul patronului de la FCU Craiova a rabufnit dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 1-3, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El Kaddouri a inscris primul…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- FCU Craiova - CFR Cluj. Omar El Kaddouri, mijlocașul ardelenilor, a deschis scorul in Banie. La al 5-lea meci in Superliga, El Kaddouri a marcat și primul gol in Superliga. Jucatorul cu 106 meciuri in Serie A și 51 in cupele europene a profitat de o gafa mare a lui Ionuț Gurau, portarul lui FCU Craiova.…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…

- SCMU Craiova si CS Valcea se intalnesc miercuri dupa masa, intr-un derbi oltenesc al „ranitelor“. Atat gruparea din Banie, cat si Valcea au ratat orice sansa de a mai ajunge in TOP 10, iar miza din acest duel va fi doar cea a orgoliilor. Partida este programata la ora 18.00 si se va desfasura in Sala…

- A aparut reacția conducerii lui U Cluj, dupa ce Ioan Ovidiu Sabau a anunțat ca vrea sa plece de la echipa. Declarația tehnicianului a venit dupa infrangerea in fața marii rivale, CFR Cluj. Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a incheiat cu incredibilul scor de 4-0. Partida a contat pentru etapa cu numarul…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova revin la treaba in acest weekend cun un nou meci tare din Liga Nationala. Formatia din Banie se va deplasa in Bihor, pentru duelul cu vicecampioana Romaniei CSU Oradea, pentru un meci care va conta pentru etapa a 12-a. Partida este programata sambata, de la ora 18.00.…