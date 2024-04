Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea i-a facut praf pe dinamoviști, dupa ce au acuzat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj. Fostul mare portar al echipei naționale nu a fost impresionat de discursul „cainilor”. Dinamo a fost umilita de CFR Cluj, in Gruia. „Cainii” au pierdut meciul cu 0-4, insa Razvan Patriche și Andrei Nicolescu…

- Meciul dintre Arouca și Famalicao 3-2 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Partida a deschis etapa cu numarul 23 a sezonului din Liga Portugal. In cadrul acestei etape, campioana Benfica se va duela cu Portimonense, iar Sporting va juca cu Rio Ave. Meciurile din Liga Portugal se vad LIVE in AntenaPLAY.…

- Meciul dintre Pohang Steelers și Jeonbuk Hyundai va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, incepand cu ora 12:00. Partida conteaza pentru optimile de finala ale Cupei Campionilor Asiei. In manșa tur a „dublei”, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de…

- Este criza la FCSB inaintea meciului cu U Cluj, din etapa a 26-a a Ligii 1, care va fi luni, de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous are grave probleme de lot si este nevoit sa improvizeze pentru a alcatui primul 11. Alexandru Pantea a suferit o accidentare „horror” la […]…

- Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a […] The post Omar El…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…

- Ilie Poenaru, antrenorul Voluntariului, are un bilanț groaznic impotriva CFR:-ului: o remiza, 10 eșecuri. FC Voluntari, la fel: doar 8 puncte caștigate in 21 de intalniri! Adrian Mutu debuteaza diseara pe banca lui CFR Cluj. ...