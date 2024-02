Adrian Mititelu Jr a lansat un avertisment in miez de noapte pentru Giovanni Constanino. Fiul patronului de la FCU Craiova a rabufnit dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 1-3, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El Kaddouri a inscris primul […] The post Adrian Mititelu Jr, avertisment in miez de noapte pentru Giovanni Constanino! Schimbarea pe care o cere din tribuna oficiala appeared first on Antena Sport . Articolul Adrian Mititelu Jr, avertisment in miez de noapte pentru Giovanni Constanino! Schimbarea pe care o cere din tribuna oficiala…