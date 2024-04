Stiri pe aceeasi tema

- Doar o zi au avut pauza echipele din Superliga intre etape. S-a reluat campionatul marți, 27 februarie. Runda cu numarul 28 se va incheia joi 29 februarie. Marți 27.02 Ora 16:15: U Craiova 1948 – Poli Iași 1-1 Ora 18:30: Dinamo – Hermannstadt 1-0 Ora 21:00: Oțelul – CFR Cluj 2-2 Miercuri 28.02 Ora 18:30:…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a lansat un atac neașteptat la adresa celor de la FCSB. Mititelu crede ca FCSB nu va luat titlul și vede alte doua favorite, pe CFR Cluj și pe Farul. Ardelenii sunt pe locul doi, la 9 puncte sub FCSB, in timp ce echipa lui Gica Hagi e pe 5, la 14 puncte…

- Superliga a revenit cu prima etapa din 2024, o etapa in care s-au marcat 27 de goluri, iar Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat echipa etapei cu numarul 22. Sepsi a reușit scorul campionatului, 6-0 impotriva lui Poli Iași, Rapid a revenit de la 1-3 cu FCU Craiova și a caștigat, U Cluj a fost…

- Dinamo va gazdui derby-ul cu Rapid pe Arena Naționala, sambata seara de la ora 20:00, in etapa #23 a Superligii. Dinamo ocupa penultima poziție in clasament, cu 16 puncte obținute, cu unul mai mult decat FC Botoșani, in timp ce Rapid se afla pe locul 3 in Superliga, cu 36 de puncte, la egalitate cu…

- Luna decembrie a fost una foarte buna pentru FCU Craiova. Ar fi fost una impecabila daca nu exista infrangerea 0-2 cu U Cluj. Oltenii au in schimb numai victorii cu FCSB (in Cupa Romaniei), dar și cu FC Botoșani, FC Voluntari și Petrolul in Superliga. Evoluțiile bune sub comanda italianului Giovanni…