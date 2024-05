Sebastian Burduja a venit cu critici aspre la adresa lui Nicușor Dan. Candidatul PNL la Primaria Capitalei susține ca Nicușor Dan a refuzat sa aiba o dezbatere in campania electorala. Mai mult, candidatul liberalilor la Primaria Capitalei a spus ca Nicușor Dan se bazeaza pe sprijinul PNL in Consiliul General daca va caștiga un nou […] The post Sebastian Burduja il critica pe Nicușor Dan: „E o lipsa de respect” appeared first on Puterea.ro .