- Dinamo Zagreb – PAOK Salonic 2-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Duelul a contat pentru manșa tur a „dublei” din optimi. Tot in aceasta seara, AS Roma și Liverpool au facut spectacol in UEFA Europea League. Echipa din capitala Italiei s-a impus cu scorul de 4-0, in timp ce formația pregatita de…

- Cum arata clasamentul Ligii 1 cu 3 etape inainte de finalul sezonului regular. A fost etapa perfecta pentru FCSB, care a profitat la maximum de infrangerea celor de la Rapid cu Poli Iasi. FCSB s-a distantat la 10 puncte de principalele contracandidate in lupta la titlu. Echipa lui Elias Charalambous…

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…

- Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a […] The post Omar El…

- Elias Charalambous a oferit detalii despre sacrificiile facute de jucatorii de la FCSB, in timpul meciului cu Sepsi. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor a transmis ca mai multi fotbalisti au fost foarte raciti, insa au fost nevoiti sa joace contra covasnenilor. FCSB s-a impus la limita in duelul cu…

- Kosovo vrea revansa in fata Romaniei, in Liga Natiunilor. Presedintele Federatiei din Kosovo a facut un anunt triumfator, dupa tragerea la sorti a grupelor, marturisind ca isi doreste ca primul meci sa fie la Bucuresti. Romania si Kosovo se vor duela din nou, de data aceasta in grupa Ligii Natiunilor,…

- Capitanul de la UTA, Alexandru Benga, a oferit o reactie surprinzatoare, dupa infrangerea categorica suferita de echipa sa, in duelul cu FCSB. Fundasul a transmis faptul ca aradenii au pierdut duelul de pe Arena Nationala din cauza propriilor greseli, si nu din cauza jocului prestat de liderul Ligii…

- Leo Grozavu a avut un discurs dur la adresa arbitrajului dupa infrangerea cu FCSB. Tehnicianul de la Poli Iași crede ca echipa sa a fost dezavantajata in partida din Copou. Duelul dintre Poli Iași și FCSB s-a incheiat cu scorul de 1-3. Partida care a contat pentru etapa cu numarul 21 a sezonului de…