S-au efectuat calculele si s-a aflat cum poate deveni FCSB campioana, dupa remiza cu Sepsi. S-a amanat sarbatoarea pentru ros-albastrii, care nu pot deveni campioni in aceasta runda, dupa ce Farul a invins-o pe Rapid. FCSB s-a incurcat pe terenul celor de la Sepsi si a remizat, scor 2-2. Florinel Coman si David Miculescu au […] The post Cum poate deveni FCSB campioana, dupa remiza cu Sepsi! Ros-albastrii, la un pas de titlu appeared first on Antena Sport . Articolul Cum poate deveni FCSB campioana, dupa remiza cu Sepsi! Ros-albastrii, la un pas de titlu apare prima data in Money.ro .