Alertă de inundații în România în Noaptea de Înviere. S-a emis cod galben Alerta de inundații in Romania chiar in noaptea de Inviere. Sunt vizate mai multe ozne din țara. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila in orele urmatoare pe raurile mici din bazinele hidrografice Holod si Cornet, pe raza judetului Bihor. Conform prognozei de specialitate, in intervalul orar 16:55 – 23:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si a propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

