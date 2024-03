Duelul amical dintre Romania si Irlanda de Nord va fi in format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45. Este prima partida de pregatire a „tricolorilor”, inaintea participarii la Campionatul European din vara, din Germania. Marti, Romania se va duela cu Columbia, tot intr-un meci amical, care se va desfasura la Madrid. Partida va […] The post Romania – Irlanda de Nord, LIVE TEXT, 21:45! Primul amical pentru „tricolori”, in drumul spre EURO 2024 appeared first on Antena Sport . Articolul Romania – Irlanda de Nord, LIVE TEXT, 21:45! Primul amical pentru „tricolori”, in drumul spre EURO 2024 apare…