Stiri pe aceeasi tema

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- Daca la Brașov traficul era infernal inca din 2000, acum acesta este orașul din Romania in care se circula cel mai bine la orele de varf, in special in zonele centrale. Titi Aur a explicat de ce

- Titi Aur a facut o dezvaluire impresionanta. Intr-un oraș din Romania nu mai exista ambuteiaje, deși sunt o mulțime de mașini și in aceasta zona. La ce truc au apelat autoritațile locale pentru a evita aglomerația și cum reușesc sa evite haosul in trafic. Orașul in care traficul nu se blocheaza Titi…

- Codul rutier, modificat Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde unei legi ce simplifica semnificativ legislația rutiera pentru o categorie importanta de participanți la trafic. Potrivit noilor prevederi, posesorii de permise de conducere pentru mopede (AM) și motociclete (A1, A2, A) nu vor mai…

- Care ar fi suma pe care fiecare roman activ trebuie sa o plateasca ca sa stinga datoria externa a Romaniei? Sorin Lavric a prezentat o cifra care probabil pe mulți romani ii va surprinde. S-ar parea ca de ea ar fi nevoie astfel incat datoria externa a Romaniei sa se stinga. Datoria publica a Romaniei…

- Care este numele din acte al lui Ion Țiriac! Ce scrie de fapt in buletinul și pașaportul romanului aflat in topul Forbes al miliardarilor lumii! Sub prenumele de Ion, fostul mare sportiv, actualmente unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri de origine romana s-a facut cunoscut la generații. Insa…

- Timisoara este noua Florida. Este concluzia specialistilor straini in turism care recomanda orasul nostru celor care vor sa se retraga la pensie intr-un loc linistit si ieftin. Seniorii se pot muta in orasul florilor, unde se poate trai cu 700 de euro pe luna. Articolul Cel mai bun oraș din Romania…

- In curand, romanii se vor confrunta cu o noua serie de cresteri de preturi in magazine, fiind necesar sa scoata sume semnificative din buzunare pentru a face achizitii. Tensiunile din Orientul Mijlociu perturba comertul la nivel global, generand intarzieri semnificative in livrarile de colete si determinand…